PKN Orlen złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Ruchem



Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad spółką Ruch, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 8 kwietnia, sprawa jest w toku.

"Zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku kontroli nad Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PKN Orlen jest spółką dominującą grupy kapitałowej Orlen, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 27,52% akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu) aktywnym przede wszystkim w sektorze rafinacji oraz sprzedaży (w tym sprzedaży detalicznej) paliw i produktów pokrewnych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności na terenie Polski.

Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa "Paczka w Ruchu"). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

