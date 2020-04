Komentując orędzie do narodu wygłoszone w poniedziałek przez prezydenta Emmanuela Macrona, Veran zapewnił, że maski medyczne są „produkowane w wielu francuskich firmach”. Nie sprecyzował, kiedy będą powszechnie dostępne na rynku.

Pytany o przeprowadzanie testów przesiewowych na koronawirusa minister zapewnił, że „żaden kraj na świecie nie był i nigdy nie będzie w stanie przetestować wszystkich”. „To, co robi wiele krajów, to zobowiązanie do przetestowania każdego, kto ma objawy” – zaznaczył.

Obecnie we Francji przeprowadza się 150 tys. testów tygodniowo, a „zmierzamy do 200 tys. testów” - powiedział Veran. Testy wykonywane są w szpitalach, laboratoriach i aptekach oraz przez mobilne zespoły medyczne.

Na pytanie o rekwirowanie hoteli w celu izolowania zakażonych Veran odparł, że „niczego nie wyklucza”.

„Robimy wszystko, aby spełnić warunki dla ponownego otwarcia szkół, wznowienia pracy” – zapewnił minister, przyznając, że nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące koronawirusa.

Również we wtorek minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner potwierdził w radiu France Inter obietnicę złożoną przez prezydenta Macrona, że rząd przedstawi w ciągu dwóch tygodni plan działań po 11 maja, tj. do obecnego terminu utrzymania ogólnokrajowej kwarantanny. Castaner zastrzegł, że „prezydent poinformował o utrzymaniu kwarantanny do 11 maja, ale nie oznacza to, że z całą pewnością zostanie ona zniesiona" po tym terminie.

Minister edukacji Jean-Michel Blanquer poinformował z kolei we wtorek w telewizji France 2, że po 11 maja nie wszystkie szkoły zostaną automatycznie otwarte. „Będziemy otwierać szkoły stopniowo” – poinformował.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)