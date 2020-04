Źródło: PAP

Rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Margaret Harris powiedziała we wtorek, że "z całą pewnością nie doszło jeszcze szczytu zakażeń" koronawirusem. WHO i Światowy Program Żywnościowy (WFP) dostarczyły sprzęt medyczny i środki ochronne do Afryki.