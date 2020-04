Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz operująca w sektorze kosmicznym spółka Astronika podpisały umowę na realizację projektu w ramach realizowanego z Funduszy Europejskich konkursu Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne - poinformowali w przesłanym PAP komunikacie przedstawiciele NCBR.

W realizowanym w ramach programu Szybka Ścieżka projekcie wartym niemal 10 milionów złotych, aż 75 proc. dofinansowania pochodzić będzie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem konkursu Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne było umożliwienie polskim podmiotom podniesienia poziomu gotowości technologicznej opracowanych przez nich rozwiązań.

“Technologie kosmiczne to awangarda innowacji. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Astronika będzie mogła rozwinąć skrzydła i realizować projekty, wpisujące się w trend New Space” – komentuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, cytowana w prasowym komunikacie.

Projektowane przez spółkę Astro-Moduły mają pozwolić na szybkie dostarczenie do klienta rozwiązania, które w danej klasie satelitów (w tym przypadku do 500kg) może być łatwo adaptowalne do szczególnych wymagań misji. “Chcemy, aby nasi klienci mogli w łatwy sposób skorzystać z bazy Astro-Modułów podczas procesu projektowania. Inżynier projektujący satelitę, będzie mógł ściągnąć uproszczony model Astro-Modułów do swojego projektu i zaaplikować w swoim rozwiązaniu. Dzięki temu nie będzie musiał sam konstruować podsystemów satelity, co w znaczącym stopniu ograniczy czas, jak również koszty” – wyjaśnia Michał Szwajewski z Astroniki. Następnie - jak tłumaczy - gdy jego projekt będzie gotowy, firma będzie w stanie w niecały rok dostarczyć lotne systemy. A każde kolejne zamówienie, gdyby była to konstelacja, w kilka miesięcy.

Rynkiem docelowym dla Astro-Modułów jest przede wszystkim komercyjny rynek kosmiczny. Jednak spółka notuje również zainteresowanie rynku instytucjonalnego ESA. Kolejnym potencjalnym odbiorcą jest administracja państwowa. "Jeśli zapadnie decyzja o budowie polskiego satelity, nasze rozwiązania w postaci Astro-Modułów mogą w znaczący sposób przyczynić się do przyspieszenia procesu tworzenia i w efekcie posiadania przez państwo krytycznej infrastruktury” – dodaje Michał Szwajewski.

“Zaplanowane przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe prace badawczo-rozwojowe, powstałe z nich projekty i zebrana w toku ich prowadzenia wiedza, pozwolą na wzmocnienie pozycji polskich firm w światowym łańcuchu dostaw oraz na dalsze ich uczestnictwo w misjach kosmicznych. To ogromna szansa dla sektora, jak i dla naszej gospodarki” - komentuje wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna.

Przedsiębiorstwa, nie tylko z sektora kosmicznego, które chciałyby zwiększyć swoją konkurencyjność w oparciu o innowacyjne projekty, mają jeszcze na to szansę. Do 18 czerwca można składać dofinansowanie w aktualnej edycji konkursu Szybka Ścieżka. Konkurs ten nie ma ograniczeń tematycznych, poza wymogiem wpisywania się projektu w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

“Utrudnienia życia gospodarczego, wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej nie odbierają przedsiębiorcom szans na granty. Opracowaliśmy procedury, które pozwalają bez zakłóceń zarówno przeprowadzać konkursy, jak i kontrolować realizację projektów" – komentuje dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki.

Dodatkowo, do 14 maja można zgłaszać wnioski o dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza – tu warunkiem zgłoszenia jest opracowanie innowacyjnego projektu i zaplanowanie części bądź całości jego realizacji na terenie województwa mazowieckiego. Z kolei na przełomie kwietnia i maja startują nabory w konkursach tematycznych „Szybka Ścieżka – OZE w transporcie” oraz „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”. (PAP)