76 krajów, w tym 40 z Afryki subsaharyjskiej, spełnia warunki, aby można było zawiesić spłaty ich długów - powiedział dziennikarzom Le Maire.

Wierzyciele rządowi - nie tylko z Klubu Paryskiego, ale też Chiny - zgodzili się zawiesić spłaty kredytów na sumę 12 mld w ramach tego porozumienia, które zostanie sfinalizowane w środę - wyjaśnił minister.

Prywatni wierzyciele zgodzili się dobrowolnie odłożyć spłatę lub zrefinansować 8 mld dol. długu - poinformował przedstawiciel francuskiego resortu finansów.

Z 32 mld dol., które najbiedniejsze kraje powinny zapłacić w tym roku w ramach obsługi długów, pozostałe 12 mld dol. to kredyty udzielone przez takich pożyczkodawców jak Bank Światowy i inne międzynarodowe instytucje. Le Maire wezwał je, by przyłączyły się do inicjatywy dotyczącej zawieszenia spłat.

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa zapowiedziała na początku kwietnia, że będzie "współpracować z Klubem Paryskim i Bankiem Światowym" nad moratorium na spłatę długów najuboższych państw.

Podkreśliła, że w szczególnie trudnym położeniu jest Afryka, której należy koniecznie "dostarczyć awaryjnego finansowania".

