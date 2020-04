Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu Grand Paris Express (GPE), złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 4,4 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2024 r.

"O poprzednim zamówieniu o istotnej jednostkowej wartości w ramach ww. umowy ramowej emitent informował w raporcie bieżącym [...] z dnia 18 maja 2018 r. Od dnia publikacji ww. raportu łączna wartość wszystkich pojedynczych zamówień realizowanych w ramach umowy ramowej wyniosła 11,3 mln euro netto, z czego ok. 8,8 mln euro netto łącznie to zamówienia pozyskane przez MZKP w 2020 roku do realizacji w bieżącym roku i latach kolejnych, wraz z istotnym zamówieniem, o którym mowa w niniejszym raporcie" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)