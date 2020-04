Luksemburg: Tylko 15 nowych przypadków koronawirusa

Źródło: PAP

W ciągu doby w Luksemburgu potwierdzono 15 kolejnych przypadków koronawirusa, co zwiększa liczbę wykrytych infekcji do 3307. W kraju zmarło dotąc 67 osób zakażonych koronawirusem - poinformowały we wtorek władze Luksemburga.