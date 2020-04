Niemcy: Szef MSZ krytykuje decyzję Trumpa w sprawie wstrzymania pieniędzy dla WHO

Źródło: PAP

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w środę krytycznie odniósł się do decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o zaprzestaniu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Stwierdził, że WHO jest jedną z najlepszych inwestycji.