Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Leszka Skibę w skład zarządu bieżącej wspólnej kadencji na funkcję wiceprezesa ze skutkiem od 20 kwietnia 2020 r. oraz Grzegorza Olszewskiego, który dotychczas pełnił funkcję członka zarządu , na funkcję wiceprezesa ze skutkiem od 15 kwietnia 2020 r., podał bank.



Leszek Skiba od 2015 roku pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał także prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 do kwietnia 2020 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podano.



W latach 2009-2015 Leszek Skiba pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku Leszek Skiba prowadzi działalność publiczną non-profit jako przewodniczący rady i ekspert Instytutu Sobieskiego, wynika z komunikatu.



Leszek Skiba ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, gdzie uzyskał tytuł magistra.



Grzegorz Olszewski zasiada w zarządzie banku od kwietnia 2019 roku. Jako członek zarządu odpowiedzialny był początkowo za zarządzanie produktami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi. Aktualnie pełni nadzór nad pionem technologii i operacji odpowiadając m.in. za robotyzację i automatyzację operacji bankowych. Równolegle pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Pekao Investment Management oraz

przewodniczącego rady nadzorczej Pekao Financial Services, czytamy również.



Wcześniej, od października 2017 do marca 2019 roku, Grzegorz Olszewski zajmował stanowisko dyrektora biura sprzedaży produktów inwestycyjnych w Grupie PZU. Jednocześnie kierował pracami uruchomienia pierwszej w Polsce platformy do sprzedaży pasywnych funduszy inwestycyjnych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku od pracy w Banku Millennium. W 2010 roku dołączył do Alior Banku, gdzie wspierał wdrożenie nowych, konkurencyjnych rozwiązań z zakresu funduszy inwestycyjnych, produktów skarbowych czy rynku FOREX, wymieniono.



Grzegorz Olszewski jest absolwentem: Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył program Executive MBA; Uczelni Łazarskiego, gdzie ukończył kierunek Ekonomia; Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University (aktualnie Akademia

Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) na kierunku Zarządzania Finansami; Bachelor of Arts (B.A.), Finance, na Oxford Brookes University.



Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.



