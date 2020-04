Warimpex wyznaczy nowy termin zwyczajnego walnego zgromadzenia



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - W związku z pandemią COVID-19 zarząd spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs zdecydował się przełożyć termin zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, planowanego pierwotnie na 20 maja 2020 r. Nowy termin zostanie ustalony i podany odpowiednio wcześniej do wiadomości akcjonariuszy i opinii publicznej, poinformowała spółka.

"Spowoduje to również przełożenie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku bilansowego za rok 2019" - czytamy w komunikacie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w euroopie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)