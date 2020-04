CI Games: Przychody ze 'Sniper Ghost Warrior Contracts' to ok. 39 mln zł



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Skonsolidowana wartość sprzedaży za I kwartał 2020 r. szacowana jest na 11,4 mln zł, podała spółka. CI Games sprzedało 575 tys. sztuk gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" (od dnia premiery do końca marca br.), a szacowane przychody z jej sprzedaży wyniosły ok. 39 mln zł.

"Dotychczasowe przychody ze sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts szacowane są na poziomie 39 mln zł w okresie od dnia premiery (22.11.2019) do 31 marca 2020. Ilość sprzedanych sztuk gry w tym okresie szacowana jest na 575 tysięcy, w tym do ostatecznego klienta szacowana jest na 400 tys. sztuk" - czytamy w komunikacie.

Proporcje dotychczasowej sprzedaży pomiędzy sprzedażą cyfrową oraz na nośnikach fizycznych kształtują się na poziomie 50/50 biorąc pod uwagę nakład, który trafił do ostatecznego klienta. Zarząd szacuje, iż udział sprzedaży cyfrowej będzie rósł w kolejnych kwartałach, podano również.

Spółka nie przewiduje istotnych zwrotów z wcześniej dokonanej sprzedaży fizycznych nośników, a rezerwy na potencjalne przeceny zostały już ujęte w sprawozdaniu za 2019 rok, podkreślono.

IC Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)