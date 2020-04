No Gravity Games: 'Kids: Animal Colouring' i 'Pool Pro 2' na Switchu w VI-VII



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - No Gravity Games ma umowy wydawnicze z Inlogic Software s.r.o. na wydanie gier: "Kids: Animal Colouring" i "Pool Pro 2" na platformę Nintendo Switch, podała spółka. Przewidywane daty premier obu gier na platformie Nintendo Switch to czerwiec - lipiec 2020 r.

"Zarząd No Gravity Games informuje, że zawarta została umowa wydawnicza pomiędzy emitentem a Inlogic Software s.r.o. Przedmiotem umowy jest wydanie przez emitenta gry 'Kids: Animal Colouring' na platformę Nintendo Switch" - czytamy w komunikacie.

"Kids: Animal Colouring" to kolejna część popularnej serii Kids. Tym razem jest to kolorowanka przeznaczona dla najmłodszych graczy. Wybór obrazków jest bardzo szeroki i zabawny, a gra została zaprojektowana w taki sposób, aby nawet dzieci nie potrafiące jeszcze czytać mogły się bawić, podano w materiale.

"Przewidywana data premiery gry na platformie Nintendo Switch to czerwiec - lipiec 2020 r." - czytamy dalej.

W osobnym komunikacie No Gravity Games podał, że zawarta została także umowa wydawnicza z Inlogic Software s.r.o. dotycząca wydania gry "Pool Pro 2" na platformę Nintendo Switch.

"'Pool Pro2' jest powrotem do klasyki gier towarzyskich. Kolorowa oprawa graficzna, przejrzysta rozgrywka oraz możliwość rozwoju wyposażenia - gwarantuje wiele godzin rozgrywki. Przewidywana data premiery gry na platformie Nintendo Switch to czerwiec - lipiec 2020 r." - czytamy także.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)