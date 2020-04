Maląg: Na mikropożyczki i dofinansowania do wynagrodzeń przekazano 3,3 mld zł



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Na mikropożyczki oraz wsparcie dofinansowania do wynagrodzeń przekazano dotychczas do powiatowych urzędów pracy ponad 3,3 mld zł, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Przekazaliśmy do powiatowych urzędów pracy na realizację zarówno wsparcia mikropożyczki i wsparcia dofinansowania do wynagrodzeń 3,309 mld zł" - powiedziała Maląg, odpowiadając na pytania posłów w Sejmie.

Dodała, że "środki te są wypłacane systematycznie" i systematycznie są też przekazywane do urzędów pracy.

Zaznaczyła, że również z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zostały dokonane wypłaty na ponad 381,51 mln zł w celu ochrony - jak powiedziała - ponad 420 tys. miejsc pracy.

(ISBnews)