Erbud wznowi w poniedziałek roboty na budowach w Belgii



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Erbud otrzymał informację o wznowieniu robót budowlanych na rynku belgijskim - stanie się to w poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r., podała spółka.

"W związku z powyższym do pracy na sześciu budowach wracają pracownicy, którzy musieli opuścić Belgię na skutek decyzji zleceniodawców o tymczasowym zawieszeniu robót. Roboty zostają wznowione z dniem 20 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

20 marca br. zapadła decyzja o powrocie 266 pracowników Erbudu do Polski w związku z zamknięciem budów.

W rozmowie z ISBnews 8 kwietnia prezes Dariusz Grzeszczak informował, że ocenia, iż prace na wstrzymanych budowach w Belgii będzie można nadrobić latem, gdy przez jeden miesiąc w roku - w lipcu - w Belgii zwyczajowo i tak prawie się nie pracuje na budowach.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)