"W ramach zawartych porozumień przewiduje się obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników spółki oraz pracowników Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. i Inteco Business Solutions Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę o 20 proc. w stosunku do wymiaru czasu pracy określonego w umowach o pracę i redukcję wynagrodzeń na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego przez okres trzech miesięcy (w okresie od dnia 20 kwietnia 2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku) oraz zawieszenie stosowania w okresie od dnia 20 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku części postanowień obowiązujących w ww. spółkach regulaminów wynagradzania dotyczących wypłaty zmiennych części wynagrodzenia (tj. premii miesięcznych, premii kwartalnych oraz premii rocznej)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie prezes zarządu zrezygnował ze swojego wynagrodzenia w całości do końca okresu obowiązywania porozumień obniżających wynagrodzenia pracowników. Pozostali członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej zadeklarowali redukcję swoich wynagrodzeń o 30 proc. na okres obowiązywania w spółce porozumienia w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy oraz wprowadzenia czasowej redukcji wysokości wynagrodzenia.

"Podobnego rodzaju działania oszczędnościowe - mające ograniczyć negatywne skutki gospodarcze związane z pandemią koronawirusa - planowane są w zagranicznych spółkach zależnych grupy kapitałowej 'Amica', przy uwzględnianiu rozwiązań wynikających z lokalnych pakietów pomocowych (programów wsparcia finansowego) uruchamianych ze środków publicznych w poszczególnych państwach, które mają złagodzić skutki kryzysu (takich jak dopłaty do wynagrodzeń czy zawieszenie płatności danin publiczo-prawnych)" - czytamy dalej.

Decyzja o zawarciu porozumień w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników i czasowego stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę podyktowana jest odpowiedzialną działalnością organów zarządzających spółek z Grupy Amica w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej związanej z rozprzestrzenianiem koronawirusa i pogorszeniem koniunktury, podsumowano.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.

>>> Czytaj też: Tarcza antykryzysowa przyjęta. Sejm poparł prawie połowę poprawek Senatu