R22 spodziewa się 1,2 mln zł oszczędności podatkowych dzięki IP Box



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Grupa R22 otrzymała indywidualną interpretację związaną z zastosowaniem tzw. IP Box i będzie stosować preferencyjne opodatkowanie dla zysków generowanych dzięki platformom EmailLabs oraz Redlink, w tym Mobile Push, które odpowiadają za większość przychodów osiąganych w segmencie omnichannel, podała spółka. W odniesieniu do rozliczenia podatkowego za 2019 r. oznacza to niższe zobowiązanie CIT o 1,2 mln zł, podała spółka.

Dzięki IP Box (ulga umożliwiająca preferencyjne opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej) zyski osiągane dzięki autorskim platformom Redlink oraz EmailLabs będą opodatkowane stawka 5%, podano.

"Konsekwentnie rozwijamy własne rozwiązania i narzędzia, które umożliwiają cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych, w szczególności komunikację, sprzedaż i marketing. Wypracowywanie własnych rozwiązań jest jednym z naszych wyróżników. Dzięki temu teraz będziemy mogli większość przychodów segmentu omnichannel communication rozliczyć według preferencyjnej stawki CIT. Co ważne to nie tylko jednorazowa oszczędność, a w kolejnych kwartałach należy spodziewać się dalszego efektu sosowania IP Box" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

W ciągu 12 miesięcy 2019 r. Grupa R22 rozliczyła około 5,5 mln zł podatku dochodowego. Do tej pory preferencyjny podatek nie był stosowany przez Grupę, więc 1,2 mln zł oszczędności wynikających z tych rozliczeń zostanie ujętych w najbliższym sprawozdaniu finansowym. Preferencyjne rozliczenie będzie stosowane również w kolejnych okresach, wyjaśnia spółka.

"Segment omnichannel communication odpowiadał za ponad 47% przychodów Grypy R22 w I półroczu 2019/2020 r. obr. oraz za prawie 43% wypracowywanego przez Grupę wyniku EBITDA. W tym okresie przychody segmentu wzrosły o ponad 40% r/r, a wynik EBITDA wzrósł o ponad 100% r/r." - czytamy także.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)