Indonezja: 325 nowych zakażeń koronawirusem i 15 zgonów w ciągu doby

Źródło: PAP

W ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła o 325 przypadki, co zwiększyło ogólny bilans do 6248. Z powodu Covid-19 zmarło w od wczoraj 15 osób, co podniosło bilans do 535 zgonów - podał w sobotę minister zdrowia Achmad Yurianto.