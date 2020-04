Moonlit wnioskuje do NCBR o dofinansowanie technologii HD Water System



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Moonlit złożył wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu pt. Opracowanie technologii High Definition Water System (HDWS), realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unit, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs 4/1.2/2019-GameINN-IV, podana spółka.

"Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 130 568,08 zł natomiast wartość całego projektu wynosi 1 482 163,25 zł. W przypadku otrzymania dotacji, potencjalna data rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2021 r., a okres jego trwania to 30 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Zadebiutował na NewConnect w połowie 2019 r.

(ISBnews)