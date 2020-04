Vigo System planuje ok. 10 mln zł nakładów na badania i rozwój w 2020 r.



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Plany inwestycyjne Vigo System na 2020 r. obejmują ukończenie wartego ok. 24 mln zł cleanroomu i ok. 10 mln zł nakładów na badania i rozwój, poinformował ISBnews członek zarządu Łukasz Piekarski.

"Cały plan inwestycyjny na lata 2016-2020 przewidywał ponad 80 mln zł wydatków inwestycyjnych. Został on już w około 2/3 zrealizowany i pozwolił zwiększyć moce produkcyjne do ponad 100 tys. detektorów. Obecnie pracujemy, by pozyskiwać nowe duże zlecenia i pełniej wykorzystać nasz potencjał produkcyjny. Potencjał rynku, na który adresujemy nasze produkty, jest gigantyczny, równocześnie jednak poszczególne projekty sprzedażowe są często przygotowywane latami, rozpoczęcie produkcji poprzedzone jest długim okresem uzgodnień, testów, opracowywania prototypów etc. Ostatni z zaplanowanych w obecnej strategii rozwoju projekt inwestycyjny - cleanroom, koszt budowy którego to ok. 24 mln zł, będzie finalizowany w 2020 r. Równocześnie inwestujemy w rozwój technologii. W 2020 r. na badania i rozwój przeznaczymy około 10 mln zł, z których część pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych. To istotnie więcej niż w poprzednich latach, gdy na B+R przeznaczaliśmy średnio 5-6 mln zł rocznie" - powiedział Piekarski w rozmowie z ISBnews.

Realizowany przez Vigo System program inwestycyjny nastawiony był na zwiększenie moce produkcyjnych oraz umożliwienie produkcji coraz bardziej zaawansowanych detektorów. W 2019 r. spółka zakończyła budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym będziemy w stanie wyprodukować co najmniej 100 tys. detektorów rocznie, a przy kolejnych inwestycjach w automatyzację produkcji oraz poprawę technologii - nawet zwielokrotnić tę granicę, informował wcześniej prezes Adam Piotrowski.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)