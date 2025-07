Trzeszczy w koalicji rządowej. Wicepremier i szef MON nie przebiera w słowach

O kryzysie w łonie koalicji rządowej mówi się już od dawna. Głos w tej sprawie zabrał wicepremier, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, stwierdzając, że koalicja rządząca różni się w 10 proc. spraw, ale to na nie poświęca 90 proc. czasu. Jak dodał, koalicjanci muszą grać do jednej bramki, bo inaczej przegrają wybory. Stwierdził też, że ma zaufanie do Szymona Hołowni.