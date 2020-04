"W związku ze znaczącym zainteresowaniem przedsiębiorców "Tarczą Finansową PFR" rozwijamy zespół. Poszukujemy analityków i menadżerów inwestycyjnych. Zainteresowanych ciężką, ale potrzebną i ciekawą pracą zapraszamy do współpracy i kontaktu" - napisał Borys na Twitterze.

Tarcza finansowa PFR - jak czytamy na stronach Funduszu - to nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Ma on udostępnić przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ograniczać skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynić się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju. Jego wartość to 100 mld zł. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska