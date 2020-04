Adam Żurawski powołany na stanowisko prezesa Aplisens na kolejną kadencję



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Aplisens podjęła uchwałę o powołaniu Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu na piątą 3-letnią kadencję i ustaliła, iż zarząd piątej kadencji będzie działał w składzie jednoosobowym, podała spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.

"Pan Adam Żurawski pełni funkcję prezesa zarządu spółki od dnia 1 lutego 1997 r. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem mechanikiem. Poza pełnieniem funkcji prezesa zarządu spółki pan Adam Żurawski pełni funkcję prokurenta w spółce Aplisens GmbH z siedzibą w Heusenstamm należącej do grupy kapitałowej Aplisens" - czytamy w komunikacie.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)