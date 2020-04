Zwolnienia w Grupie Open Finance obejmą ostatecznie do 340 osób



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Open Finance i jego spółka zależna Home Broker po konsultacjach z przedstawicielami pracowników planują dokonać zwolnień grupowych w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r., które obejmą maksymalnie odpowiednio: 285 i 55 pracowników, podała spółka. Koszt redukcji zatrudnienia szacowane są odpowiednio na: ok. 903 tys. zł i 101 tys. zł.

"W dniu dzisiejszym po zakończonych konsultacjach z przedstawicielami pracowników dotyczących przeprowadzenia zwolnień grupowych, przyjął regulamin zwolnień grupowych emitenta. Regulamin zwolnień grupowych emitenta określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych oraz warunki odpraw" - czytamy w komunikacie.

Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r. i obejmą maksymalnie 285 pracowników.

"Emitent szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 903 tys. zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych emitenta" - podano także.

Jednocześnie Open Finance podał, że jej spółka zależna Home Broker po zakończonych konsultacjach z przedstawicielami pracowników dotyczących przeprowadzenia zwolnień grupowych, również przyjęła regulamin zwolnień grupowych w spółce.

"Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r. i obejmą maksymalnie 55 pracowników. Spółka zależna szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 101 tys. zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych spółki zależnej" - podsumowano w materiale.

Na początku kwietnia Open Finance podał, że wraz ze spółką zależną Home Broker zdecydował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w tej sprawie. Jak wówczas informowano, zwolnienia grupowe w obu spółkach obejmą maksymalnie 440 osób, w tym do 380 w Open Finance i do 60 w Home Broker.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)