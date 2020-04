Libet uruchomił pierwszą w branży platformę online



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Libet uruchomił e-sklep dla architektów, wykonawców i klientów indywidualnych, podała spółka. Oferta platformy e-otoczenie.pl to obecnie m.in. płyty tarasowe, elementy do montażu i aranżacji terenów wokół domów i innych nieruchomości; będzie ona stale rozwijana. Obok produktów, klienci mogą także online zamówić pełną usługę projektową.

"Pomimo rekordowych wyników sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku, której poziom wzrósł rok do roku o 100%, stale szukamy nowych kanałów dotarcia do naszych klientów. Wzrost znaczenia sprzedaży online w czasach pandemii oraz związane z tym kanałem większe bezpieczeństwo zakupów w czasach koronawirusa, tylko utwierdza nas w przekonaniu o słuszności realizacji tego nowego projektu" - powiedział wiceprezes Ireneusz Gronostaj, cytowany w komunikacie.

Nowy serwis łączy funkcje sklepu internetowego z dostępem do usługi projektowej oraz praktycznych informacji wykonawczych. Tzw. e-projekt to usługa polegająca na zdalnym wykonaniu przez projektanta koncepcji aranżacji terenu. Podstawę do realizacji takiego projektu stanowią informacje i ustalenia przesłanie również za pośrednictwem serwisu, wyjaśniono. Wszystkie zamówienia realizowane są za pośrednictwem usługi kurierskiej.

"Libet od zawsze pozycjonował się w segmencie premium, stąd grupa odbiorców indywidualnych jest dla nas bardzo istotna. Nasza obecność w kanale online jest przecieraniem tej ścieżki dla branży, jednak wierzę, że tak jak to ma miejsce w przypadku innych innowacji, tak i teraz spotkamy się z pozytywnym odbiorem Klientów. Portal e-otoczenie.pl traktujemy jako projekt rozwojowy" - dodał Gronostaj.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)