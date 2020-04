Źródło: PAP

Aby uniknąć we Francji drugiej fali epidemii Covid-19, 70 proc. populacji powinno być odporne na koronawirusa. Do tej pory zakażonych zostało ok. 5,7 proc. Francuzów – wynika z opublikowanych we wtorek badań Instytutu Pasteura z siedzibą w Paryżu.