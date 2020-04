Szefowa włoskiego MSW: Mafie mogą przeniknąć do procesu odmrażania gospodarki

Źródło: PAP

Istnieje ryzyko, że mafie mogą przeniknąć do procesu wznawiania aktywności gospodarczej we Włoszech po fazie jej zamknięcia z powodu pandemii. Taką hipotezę przedstawiła we wtorek szefowa MSW Luciana Lamorgese.