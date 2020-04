DZIEŃ NA FX: FI: Złoty lekko się osłabi; rentowności SPW będą się stabilizować

Źródło: PAP

W kolejnych dniach kurs EUR/PLN może wzrosnąć do 4,54-4,55, w związku z rosnącą awersją do ryzyka - oceniają ekonomiści. Po wyznaczeniu we wtorek nowego rekordowego minimum, rentowności krajowych 10-latek powinny w najbliższym czasie pozostawać w przedziale 1,35-1,45 proc.