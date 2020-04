PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 10,6 mld m3 w I kw. 2020



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 10,6 mld m3 w I kwartale 2020 r. wobec 9,9 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG.

Wydobycie gazu ziemnego przez wyniosło 1,16 mld m3 w I kw, br. wobec 1,18 mld m3 rok wcześniej według wstępnych szacunków, poinformowała spółka.

Wolumen importu do Polski gazu ziemnego wyniósł w I kw. br. 3,46 mld m3 wobec 3,67 mld m3 rok wcześniej. Z kierunku wschodniego import wyniósł w okresie 1 kwartału 1,92 m3 wobec 1,79 m3 rok wcześniej, podano także.

Wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa w jednostkach naturalnych wyniósł w I kw. 3,96 mld m3 wobec 3,88 mld m3 rok wcześniej.

Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł w I kw. br. 321,3 tys. ton wobec 323,9 tys. ton rok wcześniej. Z kolei wolumen sprzedaży 275,7 tys. ton wobec 288,1 tys. ton rok wcześniej.

Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł w tym okresie 16,05 PJ, wobec 16,97 PJ w okresie porównawczym.

"Na dzień 31 marca 2020 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii ministra właściwego ds. energii) wynosił ok. 1,74 mld m3 gazu w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 mJ/m3. Powyższy stan zapasów obejmuje gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany w Polsce i za granicą oraz gaz LNG w terminalu. Dane nie obejmują wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System" - czytamy też w komunikacie.

Przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione 14 maja 2020 roku podczas publikacji raportu okresowego, zastrzeżono.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

