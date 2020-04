Komisja PE domaga się od KE planu pomocy dla sektora turystycznego

Źródło: PAP

Deputowani do Parlamentu Europejskiego z komisji transportu i turystyki wezwali we wtorek Komisję Europejską do opracowania europejskiego planu działania, by pomóc sektorowi turystycznemu UE w przezwyciężeniu kryzysu.