Ferrum miało wstępnie 7,41 mln zł straty netto, 5,49 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Ferrum odnotowało ok. 7,41 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Strata jest konsekwencją wysokich kosztów finansowania zewnętrznego, w tym m.in. kosztów związanych z zaciągniętymi w 2018 r. i 2019 r. pożyczkami oraz uzyskanym w PKO Banku Polskim kredytem, podano w komunikacie.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 5,49 mln zł w 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 2019 r. wyniosły ok. 449,43 mln zł, co stanowiło wzrost o ok. 96,26 mln zł r/r.

"Zwiększenie sprzedaży grupy o ponad 20% względem 2018 roku wynika zarówno ze wzrostu naszych zdolności produkcyjnych, będących efektem uruchomienia w 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych, jak również ze wzrostu sprzedaży rur zgrzewanych. Z kolei konsekwencją zwiększenia wolumenów produkcyjnych było obniżenie jednostkowego kosztu stałego produkcji. Tym samym spółka zdyskontowała efekty restrukturyzacji i wróciła na ścieżkę wzrostu, co znalazło odzwierciedlenie w poziomie sprzedaży, najwyższej od 2012 roku" - skomentował prezes Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym spółka odnotowała stratę w wysokości ok. 11,64 mln zł.

"Chciałbym podkreślić, że wdrożone ograniczenia sprzedaży związane ze stanem epidemii nie dotknęły nas w szczególnym stopniu. Oczywiście odnotowaliśmy w ostatnich tygodniach częściowe i chwilowe obniżenie aktywności wśród klientów oraz zawieszenie prac przez niektórych kontrahentów spółki zależnej, natomiast na razie nie miało to istotnego wpływu na działalność grupy" - dodał Kasprzycki.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową Ferrum za 2019 r. oraz perspektyw ich działalności w związku z epidemią COVID-19 zostaną przekazane do publicznej wiadomości 29 kwietnia 2020 r., podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

