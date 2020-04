Grupa reprezentująca linie lotnicze o nazwie Airlines For America zwiększyła swoje wydatki na lobbing we wspomnianym okresie z 1,3 do 2 mln dol., czyli o ponad 50 proc. Na wyniki nie trzeba było długo czekać: Departament Skarbu USA wypłacił w tym tygodniu pasażerskim liniom lotniczym w ramach pierwszej transzy wsparcia 2,9 mld dol.

Linie lotnicze zgłosiły się do Kongresu po 58 mld dol. Pasażerskie dostaną w postaci pożyczek i dopłat do wynagrodzeń 50 mld dol. Kolejne 8 mld dol. trafi do linii specjalizujących się w transporcie towarów. Pomoc dla przewoźników lotniczych będzie stanowiła niewielką część ogromnego rządowego programu wsparcia dla całej gospodarki o wartości 2,2 bln dol.

Wydatki na działalność lobbingową zwiększyły także inne największe grupy. m. in. National Association of Manufacturers i National Association of Realtors.

Nie zaspały także największe koncerny, na przykład Gilead Science oraz Amazon. Gigant z branży farmaceutycznej wydał w ciągu jednego kwartału na polityczną agitację prawie 2,5 mld dol. To historyczny rekord w porównaniu do kwartału wcześniej, który również był rekordowy.

Rekordowe były także ostatnie lobbingowe kwartalne wydatki Amazona i Facebooka. Firma Jeffa Bezosa wydała w ciągu trzech miesięcy ponad 4,3 mld dol.. Przypadek tego koncernu jest podobny do sytuacji Gileadu: ostatnie dwa kwartały były naznaczone w nich historycznymi rekordami. Wystrzeliły w górę także „polityczne” wydatki Facebooka: imponujące 5,3 mld dol. i ponad 50-proc. wzrost w ujęciu rok do roku.

Wspomniana przemysłowa grupa National Association of Manufacturers wydała w analizowanym okresie prawie 3,4 mld. „zielonych”, czyli prawie o 50 proc. więcej niż rok wcześniej. Oczekiwała od rządu utworzenia specjalnego funduszu o wartości 1,4 bln dol., który stanowiłby źródło darmowych pożyczek dla dotkniętych pandemią przedstawicieli branży. Uzyskała 850 mld dol. finansowania i gwarancji dla dużego i małego przemysłu.

Najwięcej wydali pośrednicy w handlu nieruchomościami: 14 mld dol. to prawie 20-proc. wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Otrzymali prawie 5 mld dol. wsparcia, a więc o ponad jedną trzecią więcej w porównaniu do poprzedniego roku.

Mniej aktywne były organizacje reprezentujące handel oraz sektor farmaceutyczny – w ich przypadku wydatki na lobbing utrzymały się na podobnym poziomie do zeszłorocznych albo spadły, chociaż wyraźnie zwiększyły one swoją aktywność pod koniec kwartału.

