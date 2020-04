MFPR uruchomi 500 mln zł na wsparcie firm z programu UE na lata 2007-2013



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Nowy program pomocowy w formie rozporządzenia, który umożliwi udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zmagającym się ze skutkami pandemii spowodowanej przez koronawirus, otrzymał akceptację Komisji Europejskiej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Budżet programu to 500 mln zł.

"Te 500 mln zł pochodzi z pieniędzy unijnych dla Polski na lata 2007-2013. To fundusze, które zostały zwrócone przez tych, którzy korzystali w tamtym okresie na przykład z unijnych pożyczek. Abyśmy mogli wykorzystać je na walkę z koronawirusem, musieliśmy przygotować odpowiednie rozporządzenie i uzgodnić jego treść z Komisją Europejską" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Nowe rozporządzenie zakłada:

- udzielanie pomocy w formie pożyczki, poręczenia albo gwarancji na bardziej korzystnych zasadach (wymagane będzie minimalne oprocentowanie bądź opłaty),

- wykorzystanie przez przedsiębiorców pomocy nie tylko na cele inwestycyjne, lecz także na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa,

-otrzymanie pomocy również przez przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,

- udzielenie pomocy nieograniczonej kwotowo, a jej wartość uzależniona będzie od kosztów wynagrodzeń albo obrotów przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie.

Rozporządzenie wejdzie w życie po dostosowaniu go do decyzji Komisji Europejskiej i zakończeniu krajowej ścieżki legislacyjnej.

