Ergis miał wstępnie 6,23 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Ergis odnotował 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 3,96 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,61 mln zł wobec 6,72 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 16,69 mln zł wobec 12,93 rok wcześniej, podano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 204,76 mln zł wobec 201,9 mln zł rok wcześniej.

"Poprawa wyników jest spowodowana przede wszystkim wzrostem zapotrzebowania na folie opakowaniowe do żywności i leków oraz dobrą koniunkturą na sprzedaż opakowań przemysłowych" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 28 maja 2020 r., podano także.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

