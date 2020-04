Seco: Warwick rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Seco/Warwick zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w wysokości 10,62 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka.

"Zarząd Seco/Warwick informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2020 roku zarząd wystąpił do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie podziału zysk netto spółki za rok 2019 w kwocie 10.619.707,32 zł i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)