Seco: Warwick miało 15,3 mln zł zysku netto, 22,89 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotowało 15,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 19,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 22,89 mln zł wobec 29,5 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 451,54 mln zł w 2019 r. wobec 523,51 mln zł rok wcześniej.

"Kryzys w przemyśle samochodowym, spowolnienie gospodarcze na rynku amerykańskim, europejskim oraz chińskim stanowiły dla nas główne wyzwania minionego roku. Pomimo niesprzyjających okoliczności rok 2019 zamknęliśmy z rekordowym portfelem zamówień na poziomie 395 mln zł, zyskiem operacyjnym EBIT na poziomie 22 885 tys. zł oraz zyskiem netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 15 295 tys. zł. Jednocześnie znaczenie zmniejszyliśmy zadłużenie odsetkowe o kwotę 36 500 tys. zł z poziomu 69 513 tys. zł na koniec roku 2018 do poziomu 33 013 tys. zł na koniec roku 2019. Przepływy operacyjne wyniosły +36 632 tys. zł" - napisał prezes Sławomir Woźniak w liście dołączonym do raportu rocznego.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 10,62 mln zł wobec 14,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

