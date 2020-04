"Zarząd Best [...] podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia skupu własnych, zdematerializowanych obligacji o wartości nominalnej dla jednej obligacji wynoszącej 100 zł, wyemitowanych przez emitenta na podstawie uchwał zarządu emitenta i będących w obrocie na rynku Catalyst (regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu)" - czytamy w komunikacie.

Skup obligacji nastąpi w celu ich umorzenia. Spółka zastrzega sobie prawo do wielokrotnego realizowania skupu obligacji w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Umarzanie obligacji następować będzie po ich wartości nominalnej, nie później niż do 31 sierpnia 2020 r., wskazano również.

Skup obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)