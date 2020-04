"Naftoserwis zwyciężył w organizowanym przez Gaz-System postępowaniu przetargowym na dostawę tłoków czyszczących DN 500 i DN 700 oraz osprzętu dodatkowego" - poinformowała spółka. Oceniła, że realizacja zamówienia dla Gaz System, to "znakomita możliwość" wykorzystania w branży gazowej jej kompetencji w obszarze konstruowania tłoków inteligentnych.

Informując w komunikacie o wygranej w przetargu, Naftoserwis wspomniał jednocześnie, że "aktualnie świadczy na rzecz Gaz-System również usługi wsparcia technicznego prac eksploatacyjnych".

Jak podkreśliło biuro prasowe PERN, czyli spółki, do której grupy kapitałowej należy Naftoswerwis, "regularne czyszczenia rurociągów są jednym w ważniejszych elementów efektywnego utrzymania infrastruktury przesyłowej". "W rurociągach mogą osiadać nieczystości transportowane wraz z medium, w tym różnego rodzaju osady. Do czyszczenia rurociągów dalekosiężnych transportu zarówno ropy, jak i gazu wykorzystuje się specjalne tłoki, które poruszając się wraz z medium wypychają nieczystości z rurociągu - wyjaśnił PERN, odpowiadając na pytania PAP.

Odnosząc się do zamówienia, jakie zrealizuje Naftoserwis, spółka zaznaczyła, że "tłoki czyszczące dla Gaz-Systemu będą autorskim rozwiązaniem Naftoserwisu". Zastrzegła jednocześnie, iż dane dotyczące wartości umowy objęte są klauzulą poufności.

Naftoserwis to specjalistyczny podmiot, który z końcem 2018 r. przejął CDRiA - inną spółkę serwisową z grupy PERN, wykonującą badania stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej. Obecnie Naftoserwis kontynuuje działalność CDRiA, polegającą na badaniu stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej przy użyciu własnych urządzeń - tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścianek i korozji.

Wcześniej badania takie CDRiA wykonała m.in. na terenie Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

Naftoserwis świadczy także usługi serwisowe w bazach paliw, zapewniając ciągłą sprawność techniczną i eksploatacyjną instalacji i urządzeń. Spółka ma 10 zakładów serwisowych na terenie całej Polski. Współpracuje także z największymi operatorami w branży paliwowej. W 2019 r. Naftoserwis wprowadził do swej oferty usług wykrywanie pęknięć rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków ultradźwiękowych, a także czyszczenia zbiorników na ropę naftową - wcześniej spółka świadczyła usługi czyszczenia jedynie zbiorników na paliwa.

W 2019 r. Naftoserwis został członkiem Pigging Products and Services Association (PPSA), międzynarodowej organizacji branżowej, zajmującej się diagnostyką rurociągów. PPSA powstała w 1990 r. i obecnie zrzesza ponad 120 członków z ponad 20 krajów. Organizuje m.in. konferencje, seminaria i szkolenia, dostarczając w ten sposób aktualne informacje na temat najnowszych technologii i usług dla operatorów rurociągów i podmiotów powiązanych z tą branżą.

W lutym tego roku PERN informował, iż Naftoserwis oraz amerykańska firma Q-Inline zakończyły badania stanu rurociągów paliwowych na Tajwanie. Spółka podawała wówczas, iż były to pierwsze takie prace polskiej firmy z wykorzystaniem tłoków inteligentnych obejmujące magistrale należące do CPC Corporation Taiwan.

PERN, do którego grupy kapitałowej należy Naftoserwis, to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. (PAP)