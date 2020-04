Za uchwałą głosowało 58 radnych, nikt nie był przeciwko, dwoje radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała podjęta w oparciu o specustawę o koronawirusie z 2 marca pozwoli przedsiębiorcom na skorzystanie z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości bez konieczności składania wniosków w tej sprawie. Przegłosowana wraz z nią autopoprawka zakłada rozszerzenie tej możliwości również na organizacje pozarządowe.

Zgodnie z przepisami zawartymi w specustawie rada gminy może podjąć taką decyzję w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., mogą zostać przedłużone najpóźniej do 30 września 2020 r.

W dyskusji wiceprzewodniczący Rady Warszawy, radny PiS Dariusz Figura zwracał uwagę na to, że ta sama specustawa pozwala na to, by na ten sam czas w trybie uchwały zrezygnować z tego podatku, z czego skorzystały inne duże miasta.

"Jeśli chodzi o Warszawę, dowiedzieliśmy się, że jest taka możliwość, ale w trybie indywidualnej decyzji prezydenta. Wydaje mi się to dziwne. Jeżeli jest możliwość ustawowa, to lepsza jest tutaj forma uchwały, jest to forma bardziej przejrzysta i zrozumiała dla wszystkich" – ocenił.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, uchwała skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości, formy prawnej, sektora, czy innych kryteriów. Wsparcie będzie więc środkiem o charakterze generalnym, pozbawionym znamion pomocy publicznej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 kwietnia. Jak podkreślono, nadanie jej wstecznej mocy obowiązującej jest uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z szerzeniem się zakażeń i choroby COVID-19.

W ocenie władz stolicy przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości obniży czasowo dochody, ale nie wpłynie na ich poziom w skali roku. (PAP)

autorki: Sonia Otfinowska, Daria Kania