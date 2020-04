W wydanej w 2017 r. książce „The End of Theory” (Koniec teorii) napisał, że krach „to czas, gdy nie działają zwyczajowe reguły”. Idąc tym tropem, brytyjski ekonomista Chris Dillow zwrócił uwagę na kilka prawideł, które obecny kryzys „uśmiercił”.

Pierwsze – to przekonanie, że polityka ekonomiczna nie powinna zniechęcać ludzi do pracy. To m.in. z tego powodu liberałowie są przeciwni wprowadzeniu bezwarunkowego dochodu podstawowego. Ich zdaniem daje on nam wybór, którego mieć nie powinniśmy: pracować mniej czy więcej?

Cały artykuł przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP