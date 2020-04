"W pierwszym okresie zanotowaliśmy spadki przeładunków, zresztą generalnie cały świat wtedy stanął. Gdynia obroniła się, a pozostałe porty - Gdańsk i Świnoujście - dzisiaj wracają do tych norm, które sobie wyznaczyły. Ale możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie będziemy mieli znaczącego spadku w obrotach" - ocenił w "Radiu Gdańsk" szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jego zdaniem porty w Polsce mają "stabilną sytuację, przede wszystkim obszarze przeładunków i utrzymania swoich linii".

"Porty będą w dalszym ciągu obronną ręką wychodzić z tego kryzysu. Pierwszy okres pandemii i załamania gospodarczego pokazuje, że porty radzą sobie w tej sytuacji" - podkreślił Gróbarczyk.

Przyznał, że epidemia wpłynęła natomiast negatywnie na przemysł stoczniowy.

"Stocznie nie od dzisiaj znajdują się w ciężkiej sytuacji. Ale z drugiej strony, jest też duża nuta optymizmu, bo jest to też okres dla armatorów na remonty i decyzje o przebudowie swojej floty. Dzisiaj stocznie nie cierpią z powodu braku takich zleceń, większym problemem jest budowa nowych jednostek. Natomiast co do przyszłości przemysłu stoczniowej bezwzględnie musi nastąpić proces konsolidacji i to już jest realizowane" - mówił minister.(PAP)

autor: Robert Pietrzak