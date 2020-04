Sonka: Premiera 'Book of Demons' na rynku amerykańskim i europejskim 30 IV



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Sonka ustaliła datę premiery gry "Book of Demons" tworzonej na platformy Nintendo Switch, Playstation 4 i Xbox One dla wydawcy 505 Games na rynku amerykańskim i europejskim na 30 kwietnia br., podała spółka.

"Gra w wersji na ww. konsole będzie miała swoją premierę na rynku amerykańskim i europejskim w dniu 30 kwietnia 2020 r. Cena gry będzie wynosić odpowiednio 24,99 USD i 24,99 euro. Od 23 kwietnia 2020 r. gra jest dostępna w sklepie cyfrowym Nintendo eShop w przedsprzedaży, w promocyjnej cenie obniżonej o 10%" - czytamy w komunikacie.

Premiera gry na rynkach azjatyckich odbędzie się w późniejszym czasie, podano także.

Sonka to producent gier, związany z giełdową grupą PlayWay. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2019 r.

(ISBnews)