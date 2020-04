OZZL: przeciwny sposobom kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii, a nie samemu oddelegowywaniu

Źródło: PAP

Lekarze nie sprzeciwiają się obowiązkowi pracy w miejscach, do których zostali skierowani na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Natomiast ich sprzeciw budzi to, w jaki sposób niektórzy wojewodowie to robią - poinformował w piątek Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.