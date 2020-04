Warimpex: Bieżący rok będzie trudny, ale nie musi być zły dla spółki



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs ocenia, że bieżący rok będzie trudny, jednak wcale nie musi okazać się jednoznacznie zły dla spółki, poinformował prezes Franz Jurkowitsch. Spółka jest generalnie optymistycznie nastawiona co do możliwości kontynuowania własnych inwestycji deweloperskich.



"Bieżący rok będzie trudny, ale mamy nadzieję, że nie będzie to zły rok" - powiedział Jurkowitsch podczas telekonferencji.



Wskazał, że bieżące projekty deweloperskie realizowane są zgodnie z planem. Harmonogram przewiduje m.in. projekty w Krakowie i Białymstoku, kontynuację rozwoju Airportcity St. Petersburg i rewitalizację hotelu w Darmstadt.



"W Polsce pracujemy nad pozyskaniem zezwoleń na inwestycje w Krakowie i Białymstoku. Rozpoczęcie trzech polskich inwestycji jest uzależnione od uzyskania pozwoleń na budowę, zawarcia umów przednajmu i oczywiście rozwoju sytuacji związanej z pandemią. Co do możliwości rozpoczęcia III etapu biur przy ul. Mogilskiej w Krakowie w 2020 r., jesteśmy dość optymistyczni" - wskazał Jurkowitsch.



"Hotel w Darmstadt jest zamknięty (podobnie jak InterContinental w Warszawie), ale ten czas wykorzystamy na jego remont. Hotele w Rosji pracują, choć obłożenie jest minimalne" - dodał.



Podkreślił, że portfolio spółki obecnie obejmuje w 14% hotele, a w 74% biurowce. W biurowcach tylko 5% powierzchni przypada na najemców handlowych, z których niektórzy, np. kawiarnie czy punkty usługowe, obecnie nie płacą czynszu, ponieważ nie prowadzą działalności.



Wiceprezes Daniel Folian zwrócił uwagę, że spółka ma już w swoich biurowcach powierzchnie typu "elastyczne biura" i obecnie jest to dobry kierunek rozwoju, ponieważ korporacje są zainteresowane tego rodzaju biurami w dobie niepewności związanej z pandemią. Firma planuje zaoferować obecnym najemcom powierzchnię do wynajmu krótkoterminowego, np. kilku tygodni lub kilku miesięcy, aby mogli dostosować przestrzeń do bieżących projektów. Ideą jest stworzenie przestrzeni coworkingowych na kształt usług hotelowych, z salami konferencyjnymi, lobby i przyjaznymi miejscami do pracy, wyjaśnił Folian.



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w euroopie Środkowej i Wschodniej.



(ISBnews)