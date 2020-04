Projekt oparzono adnotacją "skierowane do podpisu ministra".

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i żłobkach zostały zawieszone, początkowo do 25 marca, później przedłużono ten okres do 10 kwietnia, a potem do 26 kwietnia. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

W piątek na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że zawieszenie zajęć przedłużone zostanie do 24 maja.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu noweli: "Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 24 maja 2020 r."

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka