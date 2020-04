Kontrowersyjny pomysł w USA. Chcą zakażać ochotników, by przyspieszyć szczepionkę na Covid-19

Źródło: PAP

Celowe zakażenie koronawirusem setek młodych i zdrowych ochotników, by przyspieszyć prace nad szczepionką - to pomysł, który - jak pisze amerykański portal "The Hill" - popiera część wakcynologów, bioetyków i polityków. Badani wcześniej mają dostać potencjalną szczepionkę lub placebo.