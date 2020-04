Odsetek osób 65 plus mieszkających z młodszymi osobami w Polsce najwyższy w Europie

Źródło: PAP

W Polsce ponad 37 proc. kobiet i 38 proc. mężczyzn w wieku 65 plus współdzieli gospodarstwo domowe z młodszymi osobami. Jest to najwyższy odsetek w Europie - wynika z analizy Centrum Analiz Ekonomicznych. Zdaniem CenEA powinno być to brane pod uwagę przy wycofywaniu restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią.