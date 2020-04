Miraculum miało 2,27 mln zł straty netto, 5,71 mln zł straty EBIT w 2019 r.



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 2,27 mln zł jednostkowej straty netto w 2019 r. wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 5,71 mln zł wobec 4,72 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,76 mln zł w 2019 r. wobec 22,24 mln zł rok wcześniej.

"Po przeprowadzeniu wstępnych analiz dostępnych danych zarząd informuje, że istnieje prawdopodobieństwo, iż COVID-19 może wpłynąć negatywnie na aktualne i przyszłe wyniki finansowe Miraculum S.A. Zakres i skala wpływu w znacznej mierze zależeć będzie od okresu trwania epidemii, obszaru na którym będzie występowała oraz ograniczeń z nią związanych. Do występujących i mogących wystąpić skutków zaliczamy możliwy spadek sprzedaży eksportowej i krajowej, w wyniku wprowadzenia w wielu miejscach na świecie i Polsce ograniczeń społecznych związanych z COVID19, w szczególności zamknięcia granic, ograniczenia działalności centrów handlowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

