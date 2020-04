Enea Operator przyłączyła ponad 5,5 tys. źródeł OZE w I kw. 2020 r.



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Enea Operator przyłączyła do swojej sieci ponad 5,5 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacjami, w I kwartale 2020 roku, podała spółka. W analogicznym okresie 2019 roku było ich nieco ponad tysiąc. Moc zainstalowanych w tym roku źródeł to prawie 177 MW, co jest niemal siedmiokrotnością mocy z I kwartału 2019 roku.

"Enea Operator w pierwszym kwartale przyłączyła do swojej sieci 58 odnawialnych źródeł powyżej 50 kW, o łącznej mocy ponad 135 MW. W pierwszych trzech miesiącach zeszłego roku było ich 22, a łączna moc przekroczyła wówczas niewiele 18,5 MW - to ponad siedmiokrotny wzrost zainstalowanej mocy" - czytamy w komunikacie.

Ponad pięciokrotnie wzrosła również liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci Enei Operator w północno-zachodniej Polsce. Od początku roku spółka przyłączyła ich ponad 5,5 tys. Łączna moc zainstalowanych źródeł to ponad 41,5 MW. Dla porównania w pierwszym kwartale 2019 roku moc przyłączonych mikroinstalacji wyniosła nieco ponad 8 MW, podano także.

"Trend wyraźnego wzrostu przyłączania źródeł odnawialnych w naszym kraju cały czas trwa. Mimo dużej liczby wpływających do nas wniosków, dzięki dobrej organizacji pracy, cały czas realizujemy procesy przyłączeniowe terminowo" - powiedział prezes Enei Operator Andrzej Kojro, cytowany w materiale.

Enea Operator, mimo różnego rodzaju ograniczeń wprowadzanych ze względu na stan epidemii w Polsce, cały czas nieprzerwanie realizuje przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł w ustawowych terminach.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)