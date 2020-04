Forever Entertainment wyda grę 'The House of The Dead: Remake' na Google Stadia



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Forever Entertainment ma umowę na wydanie gry "The House of The Dead: Remake" na platformie Google Stadia, podała spółka. Forever Entertainment planuje też kolejne gry na tę platformę.

"Zarząd Forever Entertainment informuje, iż podpisał istotną umowę na wydanie gry 'The House of The Dead: Remake' na platformie Google Stadia. W zamian za przygotowanie wersji gry na platformę Google Stadia spółka otrzyma opłatę wstępną w wysokości nie odbiegającej od warunków rynkowych, płatną po wykonaniu określonych w umowie zadań (milestones). Wpływy z tej opłaty będą uwzględniane w kolejnych raportach kwartalnych" - czytamy w komunikacie.

Poza grą "The House of The Dead: Remake" spółka planuje wydać jeszcze przynajmniej kilka tytułów na platformie Google Stadia, podano także.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)