Ponad połowa Węgrów planuje jakiś wyjazd krajowy po zakończeniu epidemii, zaś 12 proc. respondentów zamierza wyjechać za granicę, przede wszystkim do Chorwacji lub Grecji.

Według sondażu zmieniają się przy tym priorytety ankietowanych. Na pierwszym miejscu stawiają oni teraz nie obfitość atrakcji, tylko bezpieczeństwo. W większym stopniu będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo finansowe wyjazdu, tzn. na przykład na to, czy po wpłaceniu zaliczki będą mieli zagwarantowany hotel. Dla 25 proc. ważne będzie także bezpieczeństwo osobiste, czyli np. warunki higieniczne.

Po trzecie, ważnym aspektem będzie to, czy w razie zachorowania turyści będą mieć łatwy i szybki dostęp do opieki medycznej.

Prezes MTUe Zoltan Guller podkreślił, że przy planowaniu podróży zagranicznej istotne dla respondentów będzie to, jak bardzo pandemia dotknęła dany kraj. W jego opinii Węgry mogą dzięki temu jeszcze zyskać w oczach zagranicznych turystów.

Na Węgrzech nie doszło jak dotąd do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem i zgonów na Covid-19. W ciągu ostatniej doby zmarło 8 osób chorych (najmniej od 17 kwietnia), zaś liczba stwierdzonych zakażeń zwiększyła się o 83. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 280, zaś potwierdzonych zakażeń do 2583. Prawie 500 osób uznano dotąd za wyleczone.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)